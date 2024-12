F1, Toto Wolff ammette: “A Monza abbiamo commesso un errore con Antonelli, dobbiamo lasciarlo crescere”

Con il trasferimento in Ferrari di Lewis Hamilton si è chiusa ufficialmente un’era per Mercedes, pronta ad affrontare una nuova sfida schierando una line-up composta da due piloti cresciuti nella propria Academy. Al fianco di George Russell, reduce da sei stagioni nel Circus in cui ha dimostrato di essere un top driver, nel 2025 ci sarà infatti il diciottenne italiano Andrea Kimi Antonelli.

Il giovane talento bolognese ha avuto modo di prendere confidenza con le monoposto di F1 disputando alcuni test privati e partecipando alla FP1 del GP d’Italia e del GP di Città del Messico. “Andrea ha fatto un giro incredibile a Monza. Purtroppo è durato solo fino alla Parabolica (curva in cui ha perso il controllo della W15 andando a sbattere contro le barriere, ndr). Ma se si guardano i settori e come guidava, è stato incredibile. Tutti noi ci chiediamo sempre se stiamo prendendo le decisioni giuste. E quella di Antonelli è certamente una decisione coraggiosa e, per noi, anche un esperimento. Ora si tratterà di gestire le aspettative per il prossimo anno, le sue, le nostre e anche quelle dei tifosi. E di lasciarlo crescere“, le parole di Toto Wolff.

“Ci saranno momenti in cui ci strapperemo i capelli a causa di errori, poi ci saranno di nuovo momenti di brillantezza quando riuscirà a esprimere il suo talento. Ma la cosa più importante è che si sviluppi nel corso del prossimo anno. Il 2026 sarà un anno molto importante per noi come costruttore di motori e vogliamo che sia pronto per quel momento“, ha aggiunto il team principal della Mercedes ai microfoni di ORF.

“Chiunque abbia avuto modo di lavorare con Andrea nelle formule minori ha descritto il suo talento come eccezionale. Mercedes ha commesso un errore a Monza esponendolo a pressioni in Italia e annunciando poi che avrebbe guidato per noi nel 2025“, l’ammissione del manager austriaco a proposito del debutto di Antonelli in F1 nelle prove libere di Monza.