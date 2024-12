F1, quando guiderà Lewis Hamilton la Ferrari: ipotesi di una data prima dei test in Bahrain

Bisognerà aspettare prima di vedere Lewis Hamilton alla guida della Ferrari. Per l’esordio del “Re Nero” con la Rossa sarà necessario attendere la scadenza del contratto che lo lega alla Mercedes, prevista a fine dicembre. Quando ci sarà il lieto giorno? Alcune ipotesi sono state fatte e, stando a quanto riportano i media spagnoli, ci sono alcune possibilità.

La prima è quella del prossimo 22 gennaio e il campione britannico sarà alla guida della F1-75 (monoposto del 2022), potendo sfruttare da regolamento il test della “Previous Cars”, che permette ai piloti di girare fuori dal range temporale previsto con una macchina “datata”. Vedremo se il tutto si concretizzerà in relazione alle condizioni meteorologiche che ci saranno a Fiorano.

La seconda ipotesi è quella del 28 gennaio, sempre a Fiorano, anche se Lewis avrebbe una preferenza sulla prima opzione menzionata, volendo subito entrare in simbiosi con il team e, nello stesso tempo, comprendere le dinamiche. Ricordiamo che a fine febbraio (26-28) ci saranno i test pre-season in Bahrain e, chiaramente, non sarà semplice per il nativo di Stevenage essere al 100% con la scuderia.

Interessante sarà anche capire l’interazione tra Hamilton e Charles Leclerc e come il Team Principal, Frederic Vasseur, saprà gestire il rapporto tra i due, essendo entrambi pronti a dare tutto per la conquista del titolo dei piloti. Il modo in cui la Ferrari ha concluso il 2024 è confortante, ma vedremo come e quanto il nuovo progetto 2025 sarà consistente.