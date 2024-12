F1, Perez vicino all’addio. Lawson in pole position su Tsunoda per un posto in Red Bull nel 2025

Sembra sempre più in bilico il futuro in Red Bull ed in Formula Uno di Sergio Perez, che potrebbe essere vicino all’ultima gara della sua carriera. Il Gran Premio di Abu Dhabi, in programma domenica 8 dicembre e valevole come round conclusivo della stagione 2024, rischia infatti di rivelarsi il capitolo finale del percorso agonistico di Checo nella massima categoria automobilistica globale.

Christian Horner ed i vertici del Drink Team hanno perso ormai la pazienza e vorrebbero provare un nuovo pilota come compagno di squadra del quattro volte campione mondiale Max Verstappen. L’unica grande complicazione è legata al contratto del messicano, in scadenza a fine 2025 e a quanto pare abbastanza blindato, ma le due parti potrebbero raggiungere un accordo (si parla di un possibile ruolo di ambasciatore Red Bull, in stile Ricciardo a inizio 2023).

“È essenziale contare su entrambi i membri della squadra per competere ad alto livello e quest’anno, spesso, è una condizione che non abbiamo potuto sperimentare. Rifletteremo e prenderemo una decisione per l’anno prossimo“, aveva affermato recentemente Helmut Marko. Accantonata ormai quasi definitivamente la suggestione Colapinto, si profila un ballottaggio tra Yuki Tsunoda e Liam Lawson per il secondo sedile Red Bull nel 2025.

Tra i due piloti attuali della Racing Bulls, ad oggi il neozelandese è in pole position ma non si escludono colpi di scena. Questo effetto domino riguarderà inevitabilmente anche il team di Faenza, che dovrebbe accogliere l’anno prossimo un rookie proveniente dalla F2, il francese Isack Hadjar, che si giocherà il titolo nella categoria cadetta con Bortoleto all’ultimo appuntamento di Abu Dhabi.