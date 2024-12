F1: Perez a un passo dall’addio. In Red Bull è pronta la risoluzione contrattuale (ed il sostituto)

Malgrado manchino ancora poco più di 24 ore alla conclusione del Mondiale 2024, per certi versi è già cominciata la post-season nel circus della Formula 1. Sì perché anche nel paddock di Abu Dhabi, teatro questo fine settimana dell’ultimo GP del calendario, si fanno sempre più insistenti le voci riguardo Sergio Perez, per molti fuori dal progetto Red Bull malgrado il rinnovo del contratto annunciato nelle battute iniziali della stagione.

A pesare è stato ovviamente il rendimento del messicano che, proprio dalla gara in cui veniva ufficializzata la sua permanenza nella scuderia austriaca, ha evidenziato esattamente lo stesso regresso verificatosi l’anno precedente. Il risultato? Quindici piazzamenti fuori dalla top 5, tre ritiri e pochissimi sorrisi.

E adesso che l’annata sportiva volge al termine sembra che la Red Bull voglia dare al suo pilota il ben servito, puntando su Liam Lawson, secondo molti il preferito di Christian Horner per raccogliere l’eredità del nativo di Guadalajara. Le voci sarebbero anche confermati dalla stampa iberica.

Ma non sarà un addio semplice. In occasione delle ultime uscite infatti Perez ha sempre fatto perno sulla forza del suo contratto. Motivo per cui, stando a quanto riportato dal media tedesco De Telegraaf, la scuderia offrirà una mega risoluzione contrattuale al pilota, proprio per garantire l’ingresso del neozelandese. L’operazione, confermata da più fronti, è destinata a consumarsi nei prossimi giorni.