F1, Lewis Hamilton si separa da uno storico sponsor per l’approdo in Ferrari

Il matrimonio tra Lewis Hamilton e Ferrari si concretizzerà nel Mondiale 2025: il sette volte Campione del Mondo approderà al Cavallino Rampante nella parte finale della sua carriera e la Rossa andrà a caccia del titolo con il britannico in squadra insieme a Charles Leclerc.

Proprio per il trasferimento in Ferrari, Hamilton potrebbe liberarsi di uno storico sponsor: secondo quanto raccolto da Sport Business, Lewis Hamilton sembra essere pronto a chiudere la sua partnership di lunga data con Monster Energy prima dell’inizio del suo contratto con Ferrari, che nel 2023 ha stipulato un ricco contratto di sponsorizzazione con un marchio di energy drink concorrente, ossia Celsius.

Hamilton e Monter Energy sono legati addirittura dal 2017 e ha una lattina addirittura personalizzata: “Lewis Hamilton Zero Sugar“. Hamilton separandosi da Monster Energy perderebbe circa 10 milioni di euro annui.

Celsius potrebbe pensare anche di stabilire un contratto con Lewis Hamilton: lo scorso anno infatti, oltre che stabilire una collaborazione con Ferrari, ha firmato un accordo insieme a Charles Leclerc e lo stesso destino potrebbe avvenire con il britannico.

Lewis Hamilton is close to signing a commercial agreement with energy drink brand @CelsiusOfficial as the curtain falls on his long-running association with @MonsterEnergy, @SportBusiness can reveal.https://t.co/TN4PK0LJ9h

— SportBusiness (@SportBusiness) December 20, 2024