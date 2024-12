F1, i promossi e bocciati del GP del Qatar 2024: Verstappen fenomeno, bene Leclerc, disastro Norris

PROMOSSI E BOCCIATI GP QATAR 2024

PROMOSSI

Max Verstappen: sempre più nella storia, sempre più fenomeno. Ogni fine settimana dà una dimostrazione in più di forza, di grandezza. del perché ha stravinto il Mondiale piloti anche se non ha fra le mani la macchina migliore. Dopo una qualifica sprint difficile e una Sprint Race impalpabile, prima fa una pole che gli viene tolta, poi in gara azzecca la partenza e domina in lungo e in largo come ai vecchi tempi.

Charles Leclerc: un secondo posto insperato alla vigilia per il ferrarista. Gestisce alla grande le gomme, interpreta la gara con pazienza e senza forzare nella prima fase, riesce ad approfittare degli errori degli altri e aiuta così la Ferrari ad arrivare all’ultima gara di Abu Dhabi con ancora speranze di gloria nel Mondiale costruttori.

Pierre Gasly: un quinto posto da urlo con la sua Alpine. Un finale di stagione mirabile, pieno di grandissimi piazzamenti. La macchina ha fatto un salto di qualità, ma la differenza rispetto a Ocon la sta facendo soprattutto lui non commettendo praticamente errori.

BOCCIATI

Lando Norris: non merita sicuramente di diventare campione del mondo e oggi ha dimostrato un’altra volta perché. 10 secondi di penalità e start and stop per non aver rispettato il regime della bandiera gialla e un mesto decimo posto dopo che era rimasto insieme a Verstappen per la prima parte di gara.

Direzione gara: la gestione della questione specchietto rasenta livelli di dilettantismo. Si poteva mettere una Virtual Safety Car per liberare il detrito lasciato da Albon, invece quattro giri di bandiere gialle che causano la penalità di Norris e le forature di Hamilton e Sainz.