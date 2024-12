F1, GP Abu Dhabi 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 6-8 dicembre

Dopo aver messo in archivio il fine settimana del Gran Premio del Qatar, è tempo di pensare al prossimo appuntamento. Siamo pronti per vivere il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresima ed ultima tappa del Mondiale di Formula Uno 2024.

Si va a concludere, quindi, il lunghissimo campionato della massima categoria del motorsport con la gara che si disputerà sul tracciato di Yas Marina, che si affaccia sul Golfo Persico. Con Max Verstappen che ha già vinto il suo quarto titolo iridato consecutivo, cosa dovremo aspettarci dalla gara di Abu Dhabi?

Solitamente la pista di Yas Marina non regala emozioni particolari, ma il livellamento tra Max Verstappen, Ferrari, McLaren e Mercedes potrebbe regalarci nuovamente tanto equilibrio e spettacolo. Chi riuscirà a concludere nel migliore dei modi la stagione? Dopodiché vedremo il “rompete le righe” in vista del 2025.

Come seguire in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 in chiaro (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) si potranno seguire in differita qualifiche e gara. In streaming si potrà vedere su NOW, SkyGO e tv8.it (qualifiche e gara). OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo del weekend di Yas Marina.

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2024 – F1

Venerdì 6 dicembre

Ore 10.30-11.30 Prove libere 1

Ore 14.00-15.00 Prove libere 2

Sabato 7 dicembre

Ore 11.30-12.30 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 8 dicembre

Ore 14.00 Gran Premio di Abu Dhabi