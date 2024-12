F1, George Russell: “Non avevamo il passo, non sappiamo neanche perché”

Non nasconde la delusione George Russell al termine della gara lunga del GP del Qatar, penultimo atto del Mondiale 2024 di Formula 1 appena andato agli archivi in quel di Lusail. Il britannico, grande protagonista del weekend, si è infatti dovuto accontentare della quarta posizione.

Il pilota della Mercedes nello specifico ha dovuto cedere il passo al Campione del Mondo Max Verstappen, a Charles Leclerc ed Oscar Piastri, concludendo comunque l’ennesima prova in top 5, sintomo di uno stato di forma importante. Una volta approdato in mixed zone, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto:

“Non avevamo passo oggi – ha detto Russell – Non sappiamo nemmeno perché. Dopo il pit-stop stavo tenendo lo stesso ritmo di Zhou, dobbiamo capire perché il ritmo per Lewis e mio non c’era. La quarta posizione è un risultato maggiore rispetto a quanto ci meritassimo“.

Russell ha poi parlato di Max Verstappen, il quale non ha gradito il modo con cui l’avversario ha gestito il caso che lo ha portato a scontare la penalità dopo le qualifiche: “Sappiamo che Max è un combattente. Non mi aspetto alcuna differenza. Oggi volevo davvero lottare con lui, come avremmo potuto fare nello sprint. Ma ieri, nello sprint, era probabilmente due o tre decimi dietro di noi. Oggi eravamo a due o tre decimi da lui. Questo dimostra cosa può fare una sola notte in questo sport”.