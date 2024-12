F1, Carlos Sainz: “Ho dovuto fare un giro completo con una foratura, non sono soddisfatto”

Domenica sfortunata a Lusail per Carlos Sainz, che non è andato oltre un deludente sesto posto al termine del Gran Premio del Qatar 2024, valevole come penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari è stato pesantemente penalizzato da una foratura nel corso del 35° giro, perdendo tanto tempo ed uscendo dalla battaglia per le prime quattro posizioni.

“Non sono soddisfatto di cosa è successo. Ho dovuto fare un giro completo con una foratura e ho perso un sacco di secondi, poi mi sono fermato e abbiamo avuto una sosta molto lenta. Quando sono uscito dalla pit-lane hanno messo la Safety Car, quindi tutti gli altri ne hanno approfittato per fare il pit-stop. A volte le gare vanno così. Oggi eravamo in una buona posizione per fare tanti punti per la squadra, ma ci è successo di tutto e non è andata bene“, racconta il futuro pilota della Williams ai microfoni di Sky Sport.

Sull’ultima chance per superare McLaren nel campionato costruttori: “Andiamo a prenderla. Fortunatamente non è successo nulla a Leclerc, che oggi ha potuto fare il massimo permettendoci di andare ad Abu Dhabi per lottare. Ovviamente abbiamo bisogno di fare tanti punti nell’ultima gara, con la McLaren che ne prende pochi, ma ci proveremo e siamo in una buona posizione“.

Ferrari, con il risultato di oggi, si trova a -21 dal team di Woking in classifica generale quando restano in palio un massimo di 44 punti da assegnare tra una settimana nel Gran Premio di Abu Dhabi.