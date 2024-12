F1, Andrea Stella: “La Ferrari merita applausi, è stato un confronto vero”

C’è anche un granello di Italia nella vittoria della McLaren che, in occasione del GP di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale 2024, ha conquistato il Mondiale costruttori grazie soprattutto alle intuizioni di una grande squadra, capitanata da Andrea Stella, dal 2022 Team Principal della scuderia.

Un successo significativo quello dell’ingegnere che, adesso, festeggia un importantissimo traguardo della sua carriera maturato grazie alla vittoria-chiave di Lando Norris, piazzatosi sul gradino più alto del podio davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz e Lando Norris.

Non può che essere gigantesca la soddisfazione di Stella, il quale ha commentato in zona mista l’impresa non risparmiando tanti complimenti alla Ferrari: “La Ferrari merita solo applausi; abbiamo visto in pista due squadre pronte a sfidarsi ai massimi livelli, degne di un confronto vero; alla fine ne esce vincitore soltanto uno, ma entrambe le parti avrebbero meritato un trofeo”.

Stella ha poi proseguito: “Questo sport sembra quasi una giungla: sopravvive solo chi riesce a indurirsi, chi sviluppa una robusta corazza nel tempo. Migliorare richiede anni di duro impegno”. Sullo scontro tra Verstappen e Piastri, il Team Princpal infine aggiunto: “Nonostante quel momento critico abbiamo mantenuto la mente fredda, restando lucidi e metodici: è stato fondamentale per uscirne indenni”.