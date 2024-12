Equitazione, Piergiorgio Bucci è straordinario! L’italiano sbanca la FEI Jumping World Cup di Madrid

A Madrid il salto ostacoli italiano batte un altro colpo importante in questo 2024 vissuto in continua risalita e crescita: Piergiorgio Bucci, infatti, si è imposto nella tappa di Madrid della FEI Jumping World Cup 2024-2025 (Western European League).

L’azzurro, in sella ad Hantano, ha trovato il percorso netto nel primo round del concorso spagnolo in 67.11 secondi, e poi si è ripetuto in un maxi jump off a 12 binomi, dove è stato capace di coprire il tracciato ridotto con il tempo di 40.77, ancora una volta senza errori, andando a prendersi un incredibile primo posto.

Alle sue spalle, in seconda e terza posizione, anche loro in maniera immacolata, si sono piazzati l’irlandese Michael Pender, secondo in sella ad Hvs Los Angeles in 41.42, ed il neerlandese Maikel van der Vleuten, terzo montando Beauville Z N.O.P. in un tempo di 41.48 secondi. L’italiano è stato davvero bravissimo, all’interno di una prova che alla fine ha relegato in posizioni di rincalzo elementi come il francese Julien Epaillard e lo svizzero Steve Guerdat, rispettivamente in 6a e 7a piazza.

La classifica generale della FEI Jumping World Cup 2024-2025 (Western European League) vede al momento in testa il francese Kevin Staut, primo a 49 punti, davanti al tedesco Richard Vogel, secondo a 42, e al belga Gregory Wathelet, terzo con 36 punti. Piergiorgio Bucci sale, con questa vittoria, in 16ma piazza a 20 punti.

Prossimo appuntamento del circuito previsto per domenica prossima 8 dicembre, sempre in Spagna, questa volta a La Coruna, in Galizia.