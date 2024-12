Equitazione: Becky Moody vince il Grand Prix di dressage a Londra

La prima competizione della tappa londinese della FEI Dressage World Cup 2024-2025, in corso di svolgimento all’interno del centro polifunzionale dell’ExCel, è andata ufficialmente in archivio.

Nel Grand Prix a imporsi è stata la padrona di casa Becky Moody che, in sella a Jagerbomb, ha fatto registrare uno score del 76.696 % precedendo la norvegese Isabel Freese, seconda con il suo Total Hope OLD a quota 76.000 %, e l’altra britannica in concorso, ossia Charlotte Fry, terza con il punteggio di 75.217 % su Glamourdale.

Non vi erano binomi italiani al via, in un concorso che ha visto ben 14 partecipanti competere sul campo di gara dell’impianto situato a Londra.

Domani si torna in gara per la gara di Freestyle, in programma in serata, alle ore 20:25 italiane. Domenica invece sarà la volta del salto ostacoli, per una nuova prova della FEI Jumping World Cup 2024-2025.