Equitazione: A La Coruna vince Philipp Weishaupt, De Luca paga un errore

La settima prova della FEI Jumping World Cup 2024-2025, tenutasi a La Coruna, è andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose sul tracciato spagnolo.

Il tedesco Philipp Weishaupt, in sella a Coby 8, fa saltare il banco con un doppio netto vincente, in particolare al jump off quando, con il tempo di 36.11, riesce a coprire il percorso di gara galiziano arrivando davanti a tutti. In seconda e terza posizione invece si sistemano rispettivamente il veterano britannico Robert Whitaker con il suo cavallo Vermento – tempo di 36.56 – e lo spagnolo Jesus Garmendia Echevarria, montante Callias e capace di superare tutte le barriere in 37.19.

In casa Italia c’è da registrare il 27esimo posto di Lorenzo De Luca: l’azzurro, con Curcuma Il Palazzetto, paga caro un errore nel primo round, che lo estromette dallo spareggio finale (74.19 con 4 penalità).

La classifica generale della FEI Jumping World Cup 2024-2025, vede al momento il francese Kevin Staut comandare la graduatoria con 49 punti, davanti al britannico Robert Whitaker (secondo con 45 punti) e al tedesco Richard Vogel, terzo con 42 punti.

Prossima tappa, l’ottava, in programma a Londra dal 17 al 22 dicembre all’Excel: uno dei centri sportivi, e non solo, della capitale inglese.