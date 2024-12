Emma Raducanu: “Credo di poter diventare una delle migliori atlete del tennis”

Intervistata da vari media inglesi specialistici e non (dalla BBC a Tennis Majors), Emma Raducanu si è esposta sotto vari profili legati alla preparazione e alle prospettive del 2025. Per lei caccia al ritorno in auge, dopo non aver mai realmente confermato le premesse legate agli US Open vinti nel 2021 partendo dalle qualificazioni.

Così la giocatrice britannica: “Mi sento molto forte, molto in forma. L’unica cosa di cui non posso parlare è che non ho giocato tante partite. In allenamento mi sento benissimo, come se stessi correndo, volando sul campo, ma è differente quando si giocano partite. Ho giocato in Billie Jean King Cup e sono stata bene. Ho sentito di star recuperando bene. Non mi sono stancata durante le partite. Sarebbe bello vedere come reagirò quando salirà il livello e dovrò giocare più partite di seguito“.

Su Yutaka Nakamura, il nuovo preparatore atletico già nel team di Sharapova e Osaka in precedenza: “Credo che vada bene perché, come persone, ci troviamo abbastanza bene sul fatto di essere molto concentrati sul nostro lavoro. Quando lavoriamo non parliamo d’altro, è come se fosse il nostro momento di concentrazione. Quando stiamo fuori dal campo o in palestra parliamo del più e del meno. In campo non si chiacchiera. Credo sia buono avere qualcuno sulla tua stessa onda“.

E poi un tentativo di alzare (parecchio) l’asticella: “Mi aiuterà a esplorare fin dove posso arrivare, per esempio, atleticamente. Credo sia uno dei miei punti forti dove ancora non sono arrivata. Credo di poter diventare una delle migliori atlete del tennis e spero di vedere quello che potrò fare. Penso che lui mi aiuterà molto, e il modo in cui mi sto allenando con lui e Nick è molto più integrato“.