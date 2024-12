Eddy Merckx protagonista di una brutta caduta in bici: l’entità dell’infortunio, necessario un intervento chirurgico

Eddy Merckx è rimasto vittima di un incidente intorno alle ore 13.20 durante un’uscita in bicicletta nei dintorni di Mechelen, in Belgio. Il più grande ciclista di tutti i tempi, dopo la caduta, è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato l’ambulanza. A seguire il Cannibale è stato trasportato all’ospedale di Herentals, senza mai perdere conoscenza.

“È stato uno stupido incidente, ma ha sentito un dolore acuto. Nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente, Eddy è semplicemente scivolato. Per fortuna non era solo, non ha mai perso conoscenza e ha subito capito quali potevano essere le conseguenze, come poi è stato confermato al suo arrivo in ospedale. Eddy ora ha bisogno di un intervento chirurgico, sarà operato ad Herentals“, ha raccontato la moglie di Merckx a Het Nieuwsblad.

Il 79enne belga, cinque volte vincitore del Tour de France e del Giro d’Italia, si è procurato la frattura dell’anca e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Cinque anni fa, nel 2019, Merckx aveva dovuto fare i conti con un altro incidente in bicicletta con conseguenze sicuramente peggiori rispetto a quello di oggi dopo una caduta nei pressi di Gent.

In quell’occasione il Cannibale aveva riportato una grave ferita alla testa (con trauma cranico annesso) e problemi a schiena, anca e ginocchia, che lo avevano costretto ad una lunga convalescenza. Vedremo in questo caso quanto sarà lunga la sua riabilitazione, in attesa di capire l’esito dell’operazione.