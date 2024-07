La classifica dei pluri-vincitori al Tour de France: Cavendish stacca Merckx, Bartali e Cipollini alla pari

Mark Cavendish ha scritto un’autentica pagina di storia, diventando l’uomo capace di vincere il maggior numero di tappe al Tour de France 2024 e battendo lo storico record di Eddy Merckx. Uno dei primati più iconici del Cannibale è stato superato dal velocista britannico, che ha alzato le braccia al cielo sul traguardo di Saint Bulbas e ha così conquistato il 35mo successo in carriera alla Grande Boucle, la corsa a tappa più prestigiosa e importante al mondo.

Il velocista dell’Astana ha lanciato un bellissimo sprint ed è riuscito ad avere la meglio sul belga Jasper Philipsen e sul norvegese Alexander Kristoff, ricevendo poi l’abbraccio dei compagni di squadra e anche degli avversari, consapevoli del momento epico che si stava vivendo. A 39 anni e a 16 stagioni di distanza dal suo primo sigillo in terra transalpina, il Campione del Mondo 2011 e vincitore della Milano-Sanremo 2009 ha coronato il sogno di battere l’icona assoluta del ciclismo.

Mark Cavendish, che aveva deciso di rinviare di un anno il suo ritiro proprio per cercare di raggiungere questo traguardo, svetta in testa alla classifica dei pluri-vincitori di tappe con una lunghezza di vantaggio su Eddy Merckx, che però alzò al cielo il trofeo finale per cinque volte tra il 1969 e il 1974. Sono più attardati i francesi Bernard Hinault (28), André Leducq (25) e André Darrigade (22); i primi italiani sono Gino Bartali e Mario Cipollini a quota 12, alla pari con lo sloveno Tadej Pogacar, il più vittorioso ancora in attività dopo Cavendish.

CLASSIFICA VINCITORI TAPPA TOUR DE FRANCE

1. Mark Cavendish (Gran Bretagna) 35

2. Eddy Merckx (Belgio) 34

3. Bernard Hinault (Francia) 28

4. André Leducq (Francia) 25

5. André Darrigade (Francia) 22

6. Nicolas Frantz (Lussemburgo) 20

7. François Faber (Lussemburgo) 19

8. Jean Alavoine (Francia) 17

9. Jacques Anquetil (Francia) 16

9. René Le Grevès (Francia) 16

9. Charles Pélissier (Francia) 16