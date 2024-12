Dove vedere in tv Milano-Gerdau Minas, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming

Martedì 17 dicembre (ore 02.00) si giocherà Milano-Gerdau Minas, match valido per la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile. La formazione lombarda incomincerà la propria avventura in questa rassegna iridata e scenderà in campo ad Hangzhou (Cina) per affrontare l’insidiosa compagine brasiliana in uno scontro diretto già fondamentale per le dinamiche della Pool A. Si tratta dell’esordio assoluto per le meneghine in questa competizione e la sfida contro le Campionesse del Sudamerica si presenta avvincente.

Milano si affiderà alle sue stelle di riferimento: l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla e la centrale Anna Danesi, supportate dal martello Nika Daalderop e dalla centrale Hena Kurtagic, mentre è da vedere se la palleggiatrice Alessia Orro riuscirà a essere della partita o se si dovrà ancora puntare su Konstantinidou. Dall’altra parte della rete spiccano atlete come la bomber Celeste Plak, i martelli Isabel Pena e Glayce Kelly, la centrale Thaisa e coach Nicola Negro.

Guarda il Mondiale per Club di volley femminile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Gerdau Minas, match valido per la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MILANO-GERDAU MINAS, MONDIALE PER CLUB OGGI

Martedì 17 dicembre

Ore 02.00 Numia Vero Volley Milano vs Gerdau Minas – Diretta streaming su DAZN, VBTV

PROGRAMMA MILANO-GERDAU MINAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.