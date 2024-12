Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross a Cabras: orari, programma, streaming

L’unica tappa italiana della Coppa del Mondo 2024-2025 di ciclocross sarà quella di Cabras, in programma domenica 8 dicembre: dopo gli appuntamenti di Anversa, in Belgio, e Dublino, in Irlanda, la terza prova del circuito maggiore si svolgerà in Sardegna.

Ad aprire il programma sarà la gara delle donne élite, con lo start previsto alle ore 13.40, mentre la chiusura sarà affidata agli uomini élite, la cui prova avrà inizio alle ore 15.10. Non sono previste invece le gare delle categorie uomini under 23, donne junior e uomini junior.

La gara della categoria uomini élite sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Eurosport 2 HD, mentre in diretta streaming su discovery+ saranno fruibili le gare sia delle donne che degli uomini élite. Diretta live testuale delle due gare élite su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2024

Domenica 8 dicembre – Cabras (Italia)

13.40 Donne élite – discovery+

15.10 Uomini élite – Eurosport 2 HD, discovery+

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: per uomini élite su Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: per uomini e donne élite su discovery+.

Diretta Live testuale: per le categorie élite su OA Sport.