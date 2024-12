Dove vedere in tv Italia-Francia, United Cup 2025: orari singolare e doppio, programma, streaming

Martedì 31 dicembre (ore 00.30 italiane) l’Italia affronterà la Francia nel secondo e ultimo incontro del Gruppo D della United Cup 2025, competizione per nazioni a squadre miste che si tiene in Australia. L’obiettivo degli azzurri sarà quello di replicare quanto fatto contro la Svizzera e conquistare senza patemi la qualificazione ai quarti di finale.

Non sarà semplice. Flavio Cobolli, soprattutto, dovrà affrontare un avversario molto scomodo. Parliamo di Ugo Humbert, n.14 del mondo e con quattro finali disputate nel 2024 a livello ATP. Un tennista che con le sue traiettorie mancine e piatte sa come mettere in difficoltà e il romano dovrà essere abile nel rimanere ben concentrato, armandosi anche della sua proverbiale grinta.

Sulla carta più agevole la partita che attende Jasmine Paolini contro Chloe Paquet (n.123 del mondo). La n.4 WTA, che ha ben impressionato contro Belinda Bencic, cercherà di mettere in campo lo stesso tennis espresso quest’oggi, per dar seguito all’avventura dei nostri portacolori. A completare poi il tutto ci saranno i collaudati Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto.

La sfida tra Italia e Francia, valida per l’edizione 2025 della United Cup, si terrà a partire dalle 00.30 italiane di martedì 31 dicembre alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia). La copertura televisiva sarà offerta da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida.

ITALIA-FRANCIA UNITED CUP 2025

Martedì 31 dicembre (orari italiani)

Ore 00.30 Italia vs Francia alla Ken Rosewall Arena di Sydney

F. Cobolli vs U. Humbert

A seguire

J. Paolini vs C. Paquet

A seguire

S. Errani / A. Vavassori vs E. Lechemia / E. Roger-Vasselin

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA UNITED CUP 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta testuale: supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport.