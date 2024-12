Dominik Paris: “Il feeling con la Saslong c’è, vedremo come il meteo influenzerà le gare”

Dominik Paris ha voglia di cambiare un po’ la tendenza dopo uno Speed Opening a Beaver Creek (USA) deludente rispetto alle proprie aspettative. Diciannovesimo in discesa e quindicesimo in superG non sono certo i piazzamenti con cui il campione della Val d’Ultimo avrebbe voluto iniziare la stagione della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Voltata pagina e messa alle spalle la Birds of Prey, il calendario propone il week end di gara a casa sua, in Val Gardena.

Un feeling con la Saslong che fino all’anno scorso aveva il sapore di tabù, visto che mai era salito sul podio nel massimo circuito internazionale. E invece nel 2023, quell’affermazione in discesa è stata una liberazione per Domme. Chiaramente, si spera in una replica, ma non sarà affatto semplice dal momento che le condizioni della neve sono diverse e, per di più, in evoluzione a causa del meteo.

“L’anno scorso ho vinto, ma quest’anno la pista diversa. L’hanno preparata in un certo modo e ci sono più ondulazioni e sarà interessante capire chi riesce a portar via velocità. Ci son salti belli lunghi. Sta cambiando, poi, il meteo prima delle gare. Vediamo come evolve la neve e che impatto ci sarà sulla pista, però come dicono abbiamo fortuna e sarà bel tempo in discesa“, ha raccontato alla FISI Paris.

Un week end che prevede domani il superG e sabato la discesa. Da questo punto di vista, il supergigante potrebbe essere un po’ più condizionato dai “capricci meteorologici”. “Potremmo gareggiare sotto la neve e il vento, vedremo. C’è da aspettare l’orario di partenza per capire come sarà la situazione, ma penso che si farà la gara. Magari un po’ al limite e con un po’ di fortuna“, ha sottolineato.

Pensando ai piazzamenti poco positivi negli States, Paris ha concluso: “Non ho cominciato bene e non è ottimale, ma adesso le sensazioni sono positive e il set-up mi sembra a posto. Il momento della gara è comunque differente e lì bisognerà dare tutto e fare bene. E’ probabile che qualcuno con numeri alti possa fare buoni tempi, soprattutto se verrà il freddo, ma è inutile pensarci troppo: ognuno deve fare la propria gara“.