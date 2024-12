DIRETTA F1, GP Abu Dhabi 2024 LIVE: Ferrari a caccia della pole nelle qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Yas Marina assisteremo a un time-attack piuttosto importante, tenendo conto della posta in palio molto alta. La Ferrari andrà a caccia della pole-position, ma sarà davvero difficile e nello stesso tempo bisognerà fare i conti con un imprevisto poco gradito.

Un’avaria sul pacchetto batterie della SF-24 del monegasco Charles Leclerc ha costretto i tecnici della scuderia di Maranello a intervenire. La sostituzione del componente ha portato a una penalità per il pilota della Rossa di ben 10 posizioni in griglia di partenza. Questo significa che anche in caso di pole, Leclerc scatterà domani dall’undicesima piazzola.

Pertanto la sfida per il titolo dei costruttori contro la McLaren si è ulteriormente complicata. Team di Woking che, messo alle spalle le delusioni per il Mondiale dei piloti sfumato, sembra essersi ritrovato in questo week end. Lando Norris e Oscar Piastri, infatti, hanno impressionato per la loro velocità e hanno grandi possibilità per monopolizzare la prima fila.

Il time-attack inizierà a partire dalle ore 15.00 italiane.