Per l’appuntamento del giovedì di Sprint2u ospite Dalia Kaddari A solo 23 anni la velocista sarda è certamente uno dei principali talenti dell’atletica italiana femminile, grazie a uno stile di corsa contraddistinto da una straordinaria eleganza che ricorda tantissimo la mitica statunitense Allyson Felix, che è sempre stata il suo modello da seguire. Dopo una stagione un po’ sfortunata per una serie di problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento, in particolare quello durante la semifinale della staffetta 4×100 agli Europei di Roma, è pronta per nuove importanti sfide nel 2025, totalmente concentrata sulle gare all’aperto a iniziare dalle World Relays di maggio, con l’obiettivo a livello individuale del primato italiano dei 200 ma naturalmente anche quello della finale dei mondiali in Giappone a settembre. Conduce: Ferdinando Savarese