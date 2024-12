Cosa succede se Ferrari e McLaren finissero a pari punti nella classifica costruttori? Il regolamento e chi la spunterebbe

La Ferrari tiene aperti i giochi per il Mondiale costruttori della F1 2024: ad una gara dal termine, con 44 punti a disposizione, la Rossa ha 21 punti in meno della McLaren nella classifica iridata. Nel GP di Abu Dhabi, in programma tra una settimana, ci sarà la risoluzione dell’enigma.

C’è anche la possibilità che le due compagini arrivino a pari punti: in tal caso il primo criterio sarà quello del maggior numero di vittorie nei GP domenicali, ed al momento le due scuderie sono a pari merito a quota 5 successi. Dunque vincendo il GP la Ferrari sarebbe campione in caso di arrivo a pari punti.

Il secondo criterio, nel caso in cui si dovesse arrivare a pari punti senza che la Ferrari riuscisse a vincere il GP, è quello del maggior numero di secondi posti nei GP domenicali, ed in questo caso la McLaren è in vantaggio per 10 a 4. Dunque anche arrivando seconda, la Ferrari non vincerebbe il titolo in caso di arrivo a pari punti.

La Ferrari dunque, dovrà recuperare 21 punti alla McLaren nel caso in cui uno tra Leclerc e Sainz dovesse vincere la gara, mentre in caso di vittoria di un altro pilota il Cavallino Rampante dovrà recuperare 22 lunghezze alla McLaren. Di seguito i criteri da considerare in caso di arrivo a pari punti.

CRITERI IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI