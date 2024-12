Conference League, sorteggiati i playoff: le possibili avversarie della Fiorentina agli ottavi

La Fiorentina si è qualificata agli ottavi di finale della Conference League grazie al terzo posto ottenuto nella fase a gironi unico ed oggi era spettatrice interessata del sorteggio dei playoff della terza competizione europea per importanza. L’avversaria dei viola uscirà da uno di questi due confronti: quello tra gli islandesi del Vikingur e i greci del Panathinaikos, quello tra i bosniaci del Borac Banja Luka e gli sloveni dell’Olimpia Lubiana.

Il prossimo 21 febbraio, a playoff conclusivi, si svolgerà un altro sorteggio che determinerà il lato del tabellone in cui sarà inserita la formazione toscane e così si saprà l’avversaria della rappresentante italiana in questo torneo. L’auspicio è di non finire dalla parte del Chelsea, grande favorita per la conquista del trofeo che la Fiorentina ha accarezzato nelle ultime due edizioni perdendo l’atto conclusivo.

Le altre sfide dei playoff, in programma il 13 febbraio (andata) e il 20 febbraio (ritorno), sono le seguenti: Jagiellonia (Polonia)-Topola (Serbia); Celje (Slovenia)-Apoel (Cipro); Gent (Belgio)- Betis Siviglia (Spagna); Molde (Norvegia)-Shamrock Rovers (Irlanda); Omonia (Cipro)-Pafos (Cipro); Copenhagen (Danimarca)-Heidenheim (Germania).

Le qualificate agli ottavi sono: la Fiorentina, i belgi del Brugge, gli inglesi del Chelsea, gli svedesi del Djurgarden, i polacchi del Legia Varsavia, gli svizzeri del Lugano, gli austriaci del Rapid Vienna, i portoghesi del Vitoria Setubal.