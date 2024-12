Combinata nordica, Julian Schmid davanti dopo il fondo su Rydzek, Kostner 20°

Si chiude la prima parte della gara maschile di Coppa del Mondo di combinata nordica a Ruka (Finlandia) con la mass start di fondo e che sarà completata successivamente con il salto dal trampolino HS142. In testa dopo la 10 km con partenza in linea c’è il tedesco Julian Schmid con il tempo di 23’40”.

Gara che è estremamente equilibrata perché appena dietro a lui c’è il suo connazionale Johannes Rydzek ad appena otto decimi che ha vinto la gara di ieri e proverà oggi a ripetersi per conquistare quella che sarebbe la sua 27a vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Terzo l’austriaco Johannes Lamparter a nove decimi che cerca il primo podio in questa stagione dopo il quinto posto di venerdì.

Non sono distanti altri protagonisti come Jarl Magnus Riiber che è nono a 6″6 e può recuperare successivamente con il salto: in corsa ci sono anche il norvegese Jens Luraas Oftebro che è quarto a 1″1 e altri due norvegesi come Andreas Skoglund e Joergen Graabak che sono appena davanti a Riiber.

Il migliore degli italiani è Aaron Kostner che si è piazzato ventesimo a 26″1, trentunesimo Raffaele Buzzi a 54″9, fuori dalla top 50 Domenico Mariotti a 2’25″6 (52°), Iacopo Bortolas a 2’42″6 (54°) e Manuel Senoner a 3’24″9 (56°). Alle 12.30 l’appuntamento con il salto su trampolino grande HS142.