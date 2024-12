Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber in testa dopo il PCR a Lillehammer, italiani fuori la top-30

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile. Ci si sposta dalla Finlandia alla Norvegia, precisamente a Lillehammer dove oggi è andato in scena il Provisional Competition Round.

In testa troviamo il solito Jarl Magnus Riiber: il padrone di casa ha trovato il salto più lungo con 98.5 metri ed il miglior punteggio in 126.4. Da segnalare che si tratta di una Compact, quindi i distacchi sono fissi per i rivali.

Inseguono gli austriaci: da Thomas Rettenegger a Martin Fritz, passando per Franz-Josef Rehrl, con Vinzenz Geiger, leader di Coppa del Mondo, al quinto posto momentaneo.

In casa Italia da segnalare la squalifica di Aaron Kostner. Gli altri azzurri sono fuori dalla top-30: trentunesimo Raffaele Buzzi, trentacinquesimo Iacopo Bortolas, quarantaduesimi a pari merito Alessandro Pittin, rientrante alle gare, e Domenico Mariotti.