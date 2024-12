Combinata nordica, fatti e cifre Coppa del Mondo Ramsau 2024 femminile. La varietà dei podi sarà confermata?

La seconda tappa della Coppa del Mondo femminile di combinata nordica avrà luogo a Ramsau am Dachstein (Austria) nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 dicembre. Il programma prevede due gare, da disputarsi in due format differenti.

Il primo giorno è prevista una gundersen (salto a determinare distacchi proporzionati alle differenze emerse sul trampolino). A seguire è calendarizzata una compact (stesso ordine dei segmenti, ma si stabiliscono i distacchi del fondo in virtù delle mere posizioni).

È doveroso ricordare come Ramsau am Dachstein sia una località significativa per il settore femminile. Qui, nel 2020, si disputò la prima gara di sempre valevole per la Coppa del Mondo. Fu curiosamente l’unica della stagione 2020-21, al termine della quale venne assegnata Sfera di cristallo sulla base di una sola competizione!

COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

TAPPA N°2 FEMMINILE

Location: Ramsau am Dachstein (Austria)

Connotati trampolino: HS97 (Normal Hill)

Contesto conosciuto? Si, affrontato già 4 volte

Gare ospitate: 6

PODI PREGRESSI

GUNDERSEN NH/5 KM, 18 dicembre 2020

1. Tara GERAGHTY-MOATS (USA)

2. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

3. Anju NAKAMURA (JPN)

GUNDERSEN NH/5 KM, 17 dicembre 2021

1. Gyda WESTVOLD HANSEN (NOR)

2. Ema VOLAVSEK (SLO)

3. Yuna KASAI (JPN)

GUNDERSEN NH/5 KM, 16 dicembre 2022

1. Gyda WESTVOLD HANSEN (NOR)

2. Lisa HIRNER (AUT)

3. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

GUNDERSEN NH/5 KM, 17 dicembre 2022

1. Gyda WESTVOLD HANSEN (NOR)

2. Annika SIEFF (ITA)

3. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

GUNDERSEN NH/5 KM, 15 dicembre 2023

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Ida Marie HAGEN (NOR)

3. Minja KORHONEN (FIN)

COMPACT NH/5 KM, 16 dicembre 2023

1. Ida Marie HAGEN (NOR)

2. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

3. Lisa HIRNER (AUT)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

GIANMOENA Veronica

Presenze: 6

Piazzamenti nella top-ten: 2

Miglior risultato: 8° posto nella Gundersen del 2020

DEJORI Daniela

Presenze: 6

Piazzamenti nella top-ten: 1

Miglior risultato: 10° posto nella Compact del 2023