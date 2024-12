Combinata nordica, fatti e cifre Coppa del Mondo maschile Ramsau 2024. Da sempre terreno di scontro Riiber – Geiger

La Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2024-25 si appresta a vivere il proprio terzo weekend di competizioni. L’ultimo prima di una pausa di quasi un mese. Sappiamo quanto sia difficile trovare località disposte a organizzare tappe del massimo circuito, dunque non sorprende lo iato al quale stiamo per incappare.

Ecco perchè bisogna tenersi stretta Ramsau. L’impianto sarà anche vetusto e non più in linea con gli standard del XXI secolo inoltrato; il trampolino sarà anche minuscolo e privo di appeal. Cionondimeno, la località austriaca è sempre pronta a ospitare la Coppa del Mondo. Tanto di cappello a chi, con passione e sforzo, tiene viva la disciplina.

Si gareggerà venerdì 20 e sabato 21 dicembre. Programma anticipato di un giorno rispetto alle abitudini, verosimilmente per favorire il rientro in vista di Natale. Si inizierà con una Mass Start, mentre l’ultima gara dell’anno solare 2024 sarà una Gundersen.

Località: Ramsau am Dachstein (Austria)

Dimensioni trampolino: HS96 (Normal Hill)

Ingresso nel calendario: gennaio 1998

Ultima apparizione: dicembre 2023

Gare ospitate: 43

Eventi di rilievo ospitati: Mondiali 1999

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2014 (NH/10) – Jason LAMY-CHAPPUIS (FRA)

2015 (NH/10) – Magnus MOAN (NOR)

2015 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2016 (NH/10) – Johannes RYDZEK (GER)

2016 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2017 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2017 (NH/10) – Fabian RIEßLE (GER)

2018 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2018 (NH/10) – Jørgen GRAABAK (NOR)

2019 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

2019 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2020 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

2020 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

2021 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

2023 (NH/MS) – Johannes LAMPARTER (AUT)

2023 (NH/IC) – Johannes LAMPARTER (AUT)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

13 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (5-6-2)

9 – GEIGER Vinzenz [GER] (4-2-3)

3 – LAMPARTER Johannes [AUT] (2-1-0)

3 – RYDZEK Johannes [GER] (1-1-1)

2 – GRAABAK Jørgen [NOR] (1-1-0)

2 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-1-1)

2 – FAIßT Manuel [GER] (0-0-2)

1 – REHRL Franz-Josef [AUT] (0-1-0)

1 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (0-1-0)

1 – HIRVONEN Eero [FIN] (0-0-1)

1 – GREIDERER Lukas [AUT] (0-0-1)

1 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-0-1)

1 – RETTENEGGER Stefan [AUT] (0-1-0)

NAZIONI, PODI E VITTORIE

45 (14-13-18) – GERMANIA

40 (17-15-8) – NORVEGIA

18 (6-6-6) – AUSTRIA

10 (4-3-3) – FRANCIA

8 (1-3-4) – FINLANDIA

2 (1-1-0) – USA

2 (0-1-1) – ITALIA

2 (0-1-1) – SVIZZERA

1 (0-0-1) – GIAPPONE

1 (0-0-1) – RUSSIA

ITALIA, MIGLIORI CINQUE RISULTATI

2° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 17/12/2017

3° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 19/12/2009

10° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 23/12/2018

11° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 18/12/2009

11° posto – COSTA Samuel – NH/10 km del 20/12/2015

11° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 17/12/2016

11° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 22/12/2019