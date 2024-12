Classifica Tour de Ski 2025: Federico Pellegrino settimo, subito in testa Klaebo

Tra vecchio e nuovo anno solare, come da tradizione, va in scena il Tour de Ski: l’edizione 2025 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo, inizia sabato 28 dicembre 2024 e si conclude domenica 5 gennaio 2025, con giorni di riposo fissati per lunedì 30 e giovedì 2. Nel complesso sono 7 le tappe in previste.

L’edizione 2025 del Tour de Ski si svolge completamente in Italia: si parte da Dobbiaco (sabato 28 dicembre la sprint tl, domenica 29 la 15 km mass start tc, lunedì 30 riposo, martedì 31 la 20 km tl alle Tre Cime, mercoledì 1° gennaio la 15 km pursuit tc), poi riposo e trasferimento (giovedì 2) in Val di Fiemme (la sprint tc venerdì 3, la 20 km skiathlon sabato 4 e la 10 km mass start final climb tl con arrivo sul Cermis domenica 5) per definire i vincitori.

CLASSIFICA TOUR DE SKI 2025

1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1:29

2 3190323 CHANAVAT Lucas FRA +0:08

3 3510588 RIEBLI Janik SUI +0:15

4 3190345 JOUVE Richard FRA +0:22

5 3510656 GROND Valerio SUI +0:22

6 3530902 OGDEN Ben USA +0:23

7 3290326 PELLEGRINO Federico ITA +0:33

8 3501976 ANGER Edvin SWE +0:36

9 3180865 VUORINEN Lauri FIN +0:37

10 3530882 SCHUMACHER Gus USA +0:41

11 3422619 VALNES Erik NOR +0:41

12 3181408 MOILANEN Niilo FIN +0:45

13 3050267 MOSER Benjamin AUT +0:56

14 3530910 SCHOONMAKER James Clinton USA +0:57

15 3290533 HELLWEGER Michael ITA +0:57

16 3190614 BOURDIN Remi FRA +0:58

17 3531108 YOUNG Jack USA +0:58

18 3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR +0:59

19 3200960 KASTNER Marius GER +0:59

20 3501871 DANIELSSON Emil SWE +1:00

21 3290712 GRAZ Davide ITA +1:00

22 3200933 STOELBEN Jan GER +1:00

23 3422477 NORTHUG Even NOR +1:01

24 3490315 PUEYO Jaume ESP +1:02

25 3290904 CAROLLO Martino ITA +1:02

26 3290600 DAPRA’ Simone ITA +1:03

27 3423782 MOSEBY Haavard NOR +1:03

28 3290773 TICCO’ Giovanni ITA +1:03

29 3290514 GABRIELLI Giacomo ITA +1:04

30 3501255 SVENSSON Oskar SWE +1:05

31 3290825 BARP Elia ITA +1:09

32 3120068 WANG Qiang CHN +1:09

33 3220033 CLUGNET James GBR +1:10

34 3050281 MRKONJIC Lukas AUT +1:10

35 3422613 JENSSEN Jan Thomas NOR +1:10

36 3530998 McMULLEN Zanden USA +1:10

37 3501340 GRATE Marcus SWE +1:10

38 3150570 NOVAK Michal CZE +1:10

39 3200880 SOSSAU Anian GER +1:10

40 3560145 CRV Vili SLO +1:10

41 3290616 MOCELLINI Simone ITA +1:10

42 3510619 FAEHNDRICH Cyril SUI +1:11

43 3181539 ANTTOLA Niko FIN +1:11

44 3430103 STAREGA Maciej POL +1:11

45 3501587 BERGLUND Gustaf SWE +1:11

46 3220016 YOUNG Andrew GBR +1:11

47 3421154 NYENGET Martin Loewstroem NOR +1:11

48 3550225 KAPARKALEJS Lauris LAT +1:11

49 3550147 VIGANTS Raimo LAT +1:11

50 3510479 RUEESCH Jason SUI +1:11

51 3290577 CORADAZZI Martin ITA +1:12

52 3200676 BRUGGER Janosch GER +1:12

53 3050342 VERMEULEN Mika AUT +1:12

54 3190528 SCHELY Theo FRA +1:12

55 3501819 GISSELMAN Truls SWE +1:12

56 3100406 CYR Antoine CAN +1:12

57 3390240 HIMMA Martin EST +1:13

58 3190529 LAPALUS Hugo FRA +1:13

59 3040101 BELLINGHAM Phillip AUS +1:13

60 3510534 KLEE Beda SUI +1:13

61 3100409 LEVEILLE Olivier CAN +1:13

62 3220002 MUSGRAVE Andrew GBR +1:13

63 3390258 DREMLJUGA Karl Sebastian EST +1:13

64 3190582 COUPAT Sabin FRA +1:13

65 3421779 KRUEGER Simen Hegstad NOR +1:14

66 3040125 de CAMPO Seve AUS +1:14

67 3300693 HIROSE Ryo JPN +1:14

68 3150519 FELLNER Adam CZE +1:14

69 3501741 POROMAA William SWE +1:14

70 3424373 REE Andreas Fjorden NOR +1:15

71 3190634 DESLOGES Mathis FRA +1:15

72 3390207 ROOS Henri EST +1:15

73 3510342 BAUMANN Jonas SUI +1:15

74 3501555 ROSJOE Eric SWE +1:16

75 3430249 BURY Dominik POL +1:16

76 3290611 ROMANO Lorenzo ITA +1:16

77 3560127 LICEF Miha SLO +1:17

78 3200802 MOCH Friedrich GER +1:17

79 3900005 CHANLOUNG Mark THA +1:17

80 3424235 ANDERSEN Iver Tildheim NOR +1:18

81 3550209 SAULITIS Niks LAT +1:18

82 3290504 VENTURA Paolo ITA +1:18

83 3390167 ALEV Alvar Johannes EST +1:18

84 3190398 LAPIERRE Jules FRA +1:18

85 3040133 WALKER-BROOSE Bentley AUS +1:18

86 3181273 RUUSKANEN Arsi FIN +1:19

87 3300494 BABA Naoto JPN +1:19

88 3501223 BURMAN Jens SWE +1:19

89 3690178 DOTSENKO Andriy UKR +1:19

90 3150669 DUFEK Tomas CZE +1:20

91 3240019 KONYA Adam HUN +1:20

92 3430233 BURY Kamil POL +1:20

93 3270010 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL +1:21

94 3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND +1:22

95 3490145 ROJO GARCIA Imanol ESP +1:23

96 3380050 SKENDER Marko CRO +1:24

97 3200376 NOTZ Florian GER +1:24

98 3690169 MUHOTINOV Denys UKR +1:26

99 3200752 KUCHLER Albert GER +1:27

100 3240023 BUKI Adam HUN +1:37

RIT 3190548 CHAPPAZ Jules FRA RIT

RIT 3290379 DE FABIANI Francesco ITA RIT

RIT 3090089 DEYANOV Simeon BUL RIT

RIT 3180557 HYVARINEN Perttu FIN RIT

RIT 3180535 NISKANEN Iivo FIN RIT

RIT 3510710 SAVARY Antonin SUI RIT

RIT 3560177 STERN Nejc SLO RIT

RIT 3181007 VUORELA Markus FIN RIT