Ciclocross, Tibor Del Grosso si impone a Zonhoven tra gli under 23, top 10 per Stefano Viezzi

Tibor Del Grosso monopolizza la corsa dedicata agli under 23 al maschile in Coppa del Mondo a Zonhoven (Belgio). Bis per l’olandese che già aveva vinto ieri in casa a Hulst e oggi si è ripetuto: ieri aveva battuto Jente Michels per 12 secondi, oggi ha battuto ancora una volta il belga, ma con ben 37 secondi di vantaggio.

Del Grosso ha dato la sterzata decisiva alla sua gara nei primi tre giri, imponendo un ritmo davvero difficile da mantenere per tutti gli avversari e scappando via, amministrando poi tutto il vantaggio accumulato nella seconda parte. Michels si è gestito meglio degli altri ed è riuscito ad arrivare in seconda posizione, terzo invece l’altro belga Kay de Bruyckère.

Quarta posizione per il luminoso talento francese Aubin Sparfel che fino allo scorso anno si contendeva le vittorie tra gli juniores con il nostro Stefano Viezzi: per lui 57 secondi di ritardo al traguardo. Completa la top 5 l’olandese Senna Remijn a 57 secondi.

Buona anche la prestazione di Stefano Viezzi che è di gran lunga il migliore tra gli italiani: nona posizione a 1″52 di ritardo da Del Grosso, molto più lontano Lorenzo Masciarelli che è 32° a 5’09”, 43° Samuele Scappini a un ritardo di 8’08” , mentre non ha concluso la sua prova Filippo Agostinacchio.