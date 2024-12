Ciclocross, Fem Van Empel domina a Gavere. Lucinda Brand allunga in classifica di Coppa del Mondo

A Gavere, in Belgio, si è disputata la sesta tappa, per la categoria donne élite, della Coppa del Mondo 2024-2025 di ciclocross: tripletta neerlandese, ma a trionfare, indossando la maglia iridata, è stata Fem Van Empel, che ha preceduto le connazionali Lucinda Brand, seconda e Puck Pieterse, terza.

Sui 14.6 km della gara belga domina la campionessa del mondo in carica, la neerlandese Fem Van Empel, che fa gara di testa in solitaria e vince in 52’24”, andando a precedere la leader della classifica di Coppa del Mondo, la quale consolida il primato, la connazionale Lucinda Brand, alla piazza d’onore a 37″, e l’altra oranje, Puck Pieterse, terza a 46″.

Ai piedi del podi, molto staccata, la magiara Blanka Vas, quarta a 1’36”, mentre è ancor più attardata la britannica Zoe Backstedt, quinta a 2’06”, mentre è sesta l’altra neerlandese Inge Van Der Heijden, a 2’18”. Settima piazza per la belga Marion Norbert Riberolle, a 2’30”.

Ottavo posto per un’altra neerlandese, Manon Bakker, attardata di 2’56”, mentre si classifica nona la lussemburghese Marie Scheriber, la quale perde terreno in classifica generale di Coppa del Mondo, chiudendo a 3’25”, appena davanti all’altra neerlandese Denise Betsema, decima a 3’35”.