Ciclismo: si separano le strade di Elia Viviani e della Ineos Grenadiers. A rischio il Giro d’Italia 2025

Elia Viviani e la Ineos Grenadiers non continueranno il loro rapporto nel 2025: ora è ufficiale. Dopo i rumors delle ultime settimane, la notizia arriva direttamente dal profilo instagram della squadra ciclistica inglese che ha salutato il corridore italiano.

“È stato un privilegio gareggiare con te per sei stagioni. Grazie e buona fortuna per il tuo prossimo capitolo”, questo il messaggio della Ineos Grenadiers.

Il ciclista azzurro ha fatto dapprima parte del Team Sky, fra il 2015 e il 2017 e poi nelle ultime tre stagioni, mettendo insieme appunto sei anni in due lunghe e fortunate parentesi della sua carriera da stradista e da plurivincitore di medaglie da pistard alle Olimpiadi.

Ora però un dubbio sul futuro: riuscirà lo sprinter veronese a trovare un contratto per il 2025? Viviani negli ultimi mesi ha avuto diversi abboccamenti di mercato, con formazioni che però nel frattempo hanno completato il loro roster.

Bisognerà capire se ci sarà ancora spazio per lui che, non più tardi di qualche mese fa, ha espresso la volontà di provare a togliersi qualche soddisfazione provando a partecipare al Giro d’Italia 2025.

Classe 1989, prossimo ai 36 anni, che compirà all’inizio di febbraio, Viviani dovrà trovare una nuova squadra da abbracciare se vorrà accarezzare il sogno di arrivare almeno a 90 vittorie in carriera; al momento è fermo a 89.