Carlos Sainz: “Aver corso per la Ferrari è stato un onore, fantastico farne parte”

Il 2024 sta per salutarci e in Ferrari ci saranno grandi cambiamenti. Il Team Principal, Frederic Vasseur, ha preannunciato una macchina molto diversa da quella che ha ottenuto il secondo posto nel Mondiali costruttori di F1, mentre è noto il cambio dell’accoppiata al volante: al fianco del monegasco Charles Leclerc ci sarà il britannico Lewis Hamilton.

Lo spagnolo Carlos Sainz ha, infatti, chiuso la sua esperienza alla Rossa con 4 vittorie, 6 pole-position e 27 podi e dal 2025 sarà nell’abitacolo della Williams per lasciare il posto al “Re Nero”. L’iberico ha dovuto prendere atto della scelta della scuderia di Maranello, ma ha voluto sottolineare in un messaggio sui canali ufficiali del team il rapporto speciale con la squadra.

“Credo che l’eredità della Ferrari, i libri di storia e tutto il resto siano qualcosa che apprezzerò di più quando mi ritirerò“, ha dichiarato. “Quando mi siederò sul mio divano in futuro e sarò più anziano penso che dirò a me stesso di quanto sia stato fantastico vivere da ferrarista quest’avventura ed esserne parte integrante“, ha aggiunto.

“That was cool, I was one of those.”

Carlos reflects on being part of Scuderia Ferrari family ❤️ pic.twitter.com/NI9qLofGEL

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 29, 2024