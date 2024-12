Calendario sci alpino Kranjska Gora e Madonna di Campiglio 2025: programma 4-8 gennaio, orari, tv

La Coppa del Mondo di sci alpino riprenderà nel 2025 il 4 Gennaio, data del gigante femminile di Kranjska Gora. La stagione ricomincerà, infatti, dalla località slovena che ospita prima un gigante e poi il giorno successivo uno slalom. In quel fine settimana gareggiano solo le donne, mentre per vedere gli uomini in azione bisogna aspettare mercoledì 8 gennaio con lo slalom notturno di Madonna di Campiglio, che mette fine alla lunga trasferta italiana della Coppa maschile dopo Val Gardena, Alta Badia e Bormio.

Per Federica Brignone si prospetta un inizio di 2025 ricchissimo di appuntamenti. Un mese dove sicuramente la valdostana si giocherà la possibilità di lottare fino alla fine per la Coppa del Mondo, con anche l’azzurra che ha decisamente chiuso nel migliore dei modi l’anno con la splendida vittoria di Semmering. In gigante a Kranjska Gora sarà presenta anche Sofia Goggia, che torna tra le porte larghe dopo l’infortunio della passata stagione.

Semplicemente spettacolare ed emozionante lo slalom in notturna sulla 3Tre. Davvero una delle gare più belle e affascinanti della Coppa del Mondo maschile. Certamente uno slalom spettacolare con la consueta lotta per la vittoria apertissima. In casa Italia si sogna soprattutto con Alex Vinatzer, che ama questo pendio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Kranjska Gora e Madonna di Campiglio, validi per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Le gara saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO 4-8 GENNAIO

Sabato 4 Gennaio

Ore 9.30: prima manche gigante femminile Kranjska Gora (Slovenia) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 12.30: seconda manche gigante femminile Kranjska Gora (Slovenia) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Domenica 5 Gennaio

Ore 10.00: prima manche slalom femminile Kranjska Gora (Slovenia) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 13.00: seconda manche slalom femminile Kranjska Gora (Slovenia) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Mercoledì 8 Gennaio

Ore 17.45: prima manche slalom maschile Madonna di Campiglio (Italia) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 20.45: seconda manche slalom maschile Madonna di Campiglio (Italia) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

PROGRAMMA GARE KRANJSKA GORA: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA GARE MADONNA DI CAMPIGLIO: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.