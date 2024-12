Calendario Mondiali judo 2025: orari giorno per giorno, programma, tv

Nella prima stagione del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028, l’evento clou per il judo internazionale sarà rappresentato dai Campionati Mondiali di Budapest, in programma dal 13 al 20 giugno 2025. La capitale ungherese torna dunque ad ospitare la rassegna iridata assoluta per la terza volta nel giro di otto anni, dopo aver organizzato le edizioni del 2017 e del 2021.

In palio come di consueto quattordici titoli individuali (sette per genere) ed uno a squadre (nel Team Event misto) per un calendario che ricalca di fatto quello delle ultime due Olimpiadi, con due categorie di peso al giorno (una per sesso, partendo dai pesi leggeri) fino alla prova a squadre miste di venerdì 20 giugno in chiusura di programma.

Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista dopo aver raccolto ben quattro medaglie (tre nel settore femminile ed una con la squadra) ai Mondiali pre-olimpici di Abu Dhabi lo scorso maggio, anche se il contesto iridato ha spesso respinto i big azzurri soprattutto in campo maschile. Gli orari esatti di ogni singola giornata (ed il palinsesto in tv/streaming) verranno stabiliti a ridosso della manifestazione.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2025

Venerdì 13 giugno

Categorie -60 kg uomini e -48 kg donne

Sabato 14 giugno

Categorie -66 kg uomini e -52 kg donne

Domenica 15 giugno

Categorie -73 kg uomini e -57 kg donne

Lunedì 16 giugno

Categorie -81 kg uomini e -63 kg donne

Martedì 17 giugno

Categorie -90 kg uomini e -70 kg donne

Mercoledì 18 giugno

Categorie -100 kg uomini e -78 kg donne

Giovedì 19 giugno

Categorie +100 kg uomini e +78 kg donne

Venerdì 20 giugno

Team Event