Judo, assegnate le prossime tre edizioni dei Campionati Mondiali: nel 2025 tocca a Budapest

Nella giornata di ieri l’IJF ha annunciato che sarà l’Azerbaigian ad ospitare i Campionati Mondiali di judo nel 2026, piazzando di fatto l’ultimo tassello del puzzle e delineando il futuro delle prossime tre edizioni iridate. In precedenza, nelle ultime settimane, erano infatti già stati assegnati anche i Mondiali Senior del 2025 e del 2027.

La federazione internazionale ha deciso di muoversi con largo anticipo, ufficializzando le sedi delle rassegne iridate del triennio 2025-2027 e tracciando la strada verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Andiamo quindi a ricapitolare le scelte dell’IJF (che sta progressivamente compilando il calendario del World Tour 2025) sui prossimi tre Mondiali di judo.

Nel 2025 l’appuntamento più importante della stagione si disputerà a Budapest, in Ungheria, dal 13 al 20 giugno. L’anno successivo sarà il momento dell’Azerbaigian ed in particolare di Baku (date ancora da stabilire), mentre nel 2027 la rassegna iridata verrà organizzata dal Kazakistan e quasi sicuramente avrà un impatto sulle qualificazioni olimpiche per Los Angeles.