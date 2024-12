Calendario F1 2025: le date del Mondiale e dei Test, il programma dei 24 GP

Un campionato lungo e impegnativo. Il Mondiale 2025 di F1 avrà queste caratteristiche. Si tornerà al passato, visto che il primo appuntamento sarà in Australia. L’Albert Park di Melbourne ospiterà dal 14 al 16 marzo il primo round della massima categoria dell’automobilismo. Sarà il primo di 24 eventi da vivere quasi tutto d’un fiato e le squadre dovranno essere in grado di gestire non pochi fine-settimana.

L’Italia potrà fregiarsi di due appuntamenti come è già accaduto quest’anno: l’8 maggio è previsto l’appuntamento a Imola e il 7 settembre a Monza. La novità è che quest’anno i round del Bahrain e dell’Arabia Saudita siano stati posticipati rispetto alle date canoniche. Questo per evitare le sovrapposizioni con il Ramadan, previsto a marzo.

Imola rappresenterà anche il primo appuntamento europeo del calendario, dal momento che dopo l’Australia si correrà in Cina e in Giappone, per una doppia trasferta asiatica pensata anche per facilitare gli spostamenti dei team. Una successione di eventi nel Vecchio Continente che si è esaurirà a Baku (Azerbaijan) dal 20 al 21 settembre, immediatamente dopo il week end del GP d’Italia.

In autunno saranno le Americhe protagoniste, visti gli appuntamenti di Austin, Città del Messico, Interlagos e di Las Vegas, a precedere la chiusura mediorientale in Qatar e ad Abu Dhabi (5-7 dicembre). Le Sprint Race saranno sei nel 2025 e si terranno a Shanghai, Miami, Spa-Francorchamps, Austin, San Paolo e Lusail. I test pre-season sono in programma dal 26 al 28 febbraio a Sakhir (Bahrain).

CALENDARIO F1 2025

TEST PRE-SEASON F1

Dal 26 al 28 febbraio a Sakhir, in Bahrain

MONDIALE F1

1 – GP AUSTRALIA, 16 marzo (Melbourne)

2 – GP CINA, 23 marzo (Shanghai) §

3 – GP GIAPPONE, 6 aprile (Suzuka)

4 – GP BAHRAIN, 13 aprile (Sakhir)

5 – GP ARABIA SAUDITA, 20 aprile (Jeddah)

6 – GP MIAMI, 4 maggio (Miami Gardens) §

7 – GP EMILIA ROMAGNA, 18 maggio (Imola)

8 – GP MONACO, 25 maggio (Montecarlo)

9 – GP SPAGNA, 1 giugno (Montmelò)

10 – GP CANADA, 15 giugno (Montreal)

11 – GP AUSTRIA, 29 giugno (Spielberg)

12 – GP GRAN BRETAGNA, 6 luglio (Silverstone)

13 – GP BELGIO, 27 luglio (Spa-Francorchamps) §

14 – GP UNGHERIA, 3 agosto (Budapest)

15 – GP OLANDA, 31 agosto (Zandvoort)

16 – GP ITALIA, 7 settembre (Monza)

17 – GP AZERBAIGIAN, 21 settembre (Baku)

18 – GP SINGAPORE, 5 ottobre (Marina Bay)

19 – GP USA, 19 ottobre (Austin) §

20 – GP CITTA’ DEL MESSICO, 26 ottobre (Mexico City)

21 – GP SAN PAOLO, 9 novembre (Interlagos) §

22 – GP LAS VEGAS, 22 novembre (Las Vegas)

23 – GP QATAR, 30 novembre (Lusail) §

24 – GP ABU DHABI, 7 dicembre (Yas Marina)

§ Indica la presenza di una Sprint