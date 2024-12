Calendario Europei basket 2025: le date della competizione e dove si svolgerà

Nel 2025 i Campionati Europei, ormai noti come Eurobasket per larga misura, torneranno ad avere l’ormai usuale organizzazione a quattro Paesi. Cipro, Finlandia, Polonia e soprattutto Lettonia saranno i coinvolti nella rassegna continentale.

In particolare, i gironi si terranno nelle città di Limassol, Tampere, Katowice e Riga. La capitale della Lettonia, inoltre, ospiterà la fase finale: sarà una competizione a 24 squadre con quattro gironi da sei e quattro qualificate da ciascuno di essi. Si andrà poi con l’eliminazione diretta: ottavi, quarti, semifinali e finale. L’Italia ha già acquisito in automatico la qualificazione, pur se rimangono ancora due partite nel mese di febbraio per completare la fase di qualificazione.

Gli Europei di basket 2025 si terranno da mercoledì 27 agosto a domenica 14 settembre 2025. La modulazione esatta dei giorni di gara nella fase a gironi non è ancora stata resa nota, quella della fase finale sì. Si giocherà a Limassol (Cipro), Tampere (Finlandia), Katowice (Polonia) e Riga (Lettonia), che ospiterà anche la fase finale.

CALENDARIO EUROPEI BASKET 2025

Date da definire per la fase a gironi, comunque comprese tra mercoledì 27 agosto e mercoledì 3 settembre.

Venerdì 5 settembre

Quattro ottavi di finale

Sabato 6 settembre

Quattro ottavi di finale

Lunedì 8 settembre

Due quarti di finale

Martedì 9 settembre

Due quarti di finale

Venerdì 12 settembre

Semifinali

Domenica 14 settembre

Finali 3° e 1° posto