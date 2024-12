Calendario canoa velocità 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Il 2025 della canoa velocità vedrà protagonista, anche dal punto di vista organizzativo, l’Italia: i Mondiali senior, infatti, si disputeranno dal 20 al 24 agosto a Milano. Per quanto concerne la rassegna continentale, invece, gli Europei senior si disputeranno a Racice (Cechia) dal 19 al 22 giugno.

In apertura di stagione, invece, saranno come di consueto due le tappe della Coppa del Mondo previste, con la prima in programma a Szeged (Ungheria) dal 16 al 18 maggio, e la seconda in calendario a Poznan (Polonia) dal 22 al 25 maggio.

CALENDARIO CANOA VELOCITA’ 2025

16-18 maggio Coppa del Mondo Szeged (Ungheria)

22-25 maggio Coppa del Mondo Poznan (Polonia)

19-22 giugno Europei senior Racice (Cechia)

03-06 luglio Europei J/U23 Pitesti (Romania)

23-27 luglio Mondiali J/U23 Montemor-O-Velho (Portogallo)

20-24 agosto Mondiali senior Milano (Italia)