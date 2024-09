Canoa velocità, Olympia Della Giustina centra il titolo italiano nel C1 anche sui 200

Si concludono all’Idroscalo di Milano i Campionati Italiani 2024 di canoa velocità, con la terza ed ultima giornata di gare riservata alle specialità sulla distanza dei 200 metri. Nel C1 femminile domina Olympia Della Giustina (Fiamme Oro), al successo in 48.66 davanti ad Elena ed Angela Voltan, entrambe del Padova Canoa, rispettivamente seconda in 50.40 e terza in 51.95. Nel K1 femminile doppietta delle Fiamme Azzurre con Lucrezia Zironi prima in 40.58 e Francesca Genzo seconda in 41.57, mentre sale sul gradino più basso del podio Sara Mrzyglod (Tevere Remo), terza in 41.60.

Nel K2 maschile successo per la Canottieri Aniene di Simone Bernicchi e Riccardo Lonigro, primi in 32.41, davanti all’Aeronautica Militare di Flavio Spurio e Manfredi Rizza, secondi in 32.69, ed all’altro equipaggio dell’Aniene, formato da Matteo Bazzano e Tommaso Mucelli, terzi in 32.94. Nel C2 maschile doppietta delle Fiamme Oro con Dawid Szela e Nicolae Craciun vittoriosi in 38.14, a precedere Mattia Alfonsi e Samuele Veglianti, secondi in 38.72, mentre il terzo posto va al CUS Torino di Filippo e Francesco Ferrero Poschetto in 39.87.

Nel K4 femminile doppietta delle Fiamme Azzurre, con Francesca Genzo, Lucrezia Zironi, Elena Ricchiero e Meshua Marigo vittoriose in 35.74 e Susanna Cicali, Sara Daldoss, Giada Rossetti e Giulia Bentivoglio seconde in 36.16, infine completa il podio la Marina Militare di Agata Fantini, Mathilde Rosa, Cristina Petracca e Giorgia Lacalamita, terza in 36.77.

Nel K1 maschile Andrea Domenico Di Liberto (Fiamme Azzurre) trionfa in 35.62, bruciando all’arrivo Simone Bernocchi (CC Aniene), alla piazza d’onore in 35.75, e Flavio Spurio (Aeronautica Militare), sul gradino più basso del podio in 35.97. Nel C1 maschile tripletta delle Fiamme Oro con Nicolae Craciun primo in 40.33, Mattia Alfonsi secondo in 40.45, e David Szela terzo in 41.22.

Nel K2 femminile titolo a Lucrezia Zironi e Francesca Genzo (Fiamme Azzurre) in 37.85, a precedere Cristina Petracca ed Agata Fantini (Marina Militare), seconde in 39.38, e Susanna Cicali e Giada Rossetti (Fiamme Azzurre), terze in 39.84. Nel C2 femminile successo del Padova Canoa di Angela ed Elena Voltan, prime in 47.82, davanti alle Fiamme Oro di Olympia Della Giustina e Michela Di Santo, seconde in 49.08, ed alla Canoa San Giorgio di Alessandra Ietri e Jessica Schiff, terze in 56.23.

Nel C4 maschile affermazione delle Fiamme Oro di Mattia Alfonsi, Samuele Veglianti, Dawid Szela e Gabriele Casadei, primi in 37.66, a precedere la Canoa San Giorgio di Francesco e Federico Ghenda, Matteo Venturelli e Stefano Baldo, secondi in 38.23, ed il CUS Torino di Federico e Francesco Ferrero Poschetto, Stefano Mencinelli e Massimo Teora, terzi in 40.16.

Nel K4 maschile titolo alla Canottieri Aniene di Simone Bernocchi, Riccardo Lonigro, Tommaso Freschi e Marco Borgotti, vittoriosi in 30.26, davanti alle Fiamme Gialle di Federico Zanutta, Achille Spadacini, Francesco Lanciotti e Nicolò Volo, alla piazza d’onore in 30.64, ed all’altra imbarcazione dell’Aniene, con Matteo Bazzano, Giulio Bernocchi, Thomas Rinaldi e Tommaso Mucelli, sul gradino più basso del podio in 30.81.