Calendario canoa slalom 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Il 2025 della canoa slalom, inevitabilmente, scatterà come di consueto con gli Europei, che andranno in scena dal 14 al 18 maggio a Vaires-Sur-Marne (Francia), sede delle gare olimpiche di Parigi 2024, e si concluderà con i Mondiali, in programma dall’1 al 6 ottobre a Penrith (Australia).

Nel mezzo la Coppa del Mondo, come al solito con cinque appuntamenti in calendario, Finali comprese: a giugno trittico di gare a La Seu d’Urgell (Spagna), Pau (Francia) e Praga (Repubblica Ceca), poi tappe conclusive a fine agosto a Lubiana-Tacen (Slovenia) e ad inizio settembre con le Finali ad Augusta (Germania).

CALENDARIO CANOA SLALOM 2025

14-18 maggio, Europei senior, Vaires-Sur-Marne (Francia)

05-08 giugno, Coppa del Mondo, La Seu d’Urgell (Spagna)

12-15 giugno, Coppa del Mondo, Pau (Francia)

26-29 giugno, Coppa del Mondo, Praga (Repubblica Ceca)

08-13 luglio, Mondiali J/U23, Foix (Francia)

28-31 agosto, Coppa del Mondo, Lubiana-Tacen (Slovenia)

04-07 settembre, Finali Coppa del Mondo, Augusta (Germania)

01-06 ottobre, Mondiali senior, Penrith (Australia)