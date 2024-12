Calcio, l’Inter batte il Como e resta in scia al treno Scudetto. Passo falso casalingo della Fiorentina

Con la conclusione dei due posticipi del lunedì, è andato ufficialmente in archivio il diciassettesimo turno (il terzultimo del girone d’andata) della Serie A 2024-2025 di calcio maschile. Il massimo campionato arriva così alla pausa per le feste natalizie con una lotta Scudetto ancora apertissima, alla luce di una classifica corta che vede le prime quattro squadre racchiuse in 6 punti.

Il Monday Night di Serie A ha visto l’importante vittoria casalinga dell’Inter a San Siro sul Como per 2-0 con i gol nel secondo tempo di Carlos Augusto al 48′ e di Thuram al 92′, al termine di una partita forse più complicata del previsto per gli uomini di Simone Inzaghi. In ogni caso i nerazzurri hanno raggiunto l’obiettivo odierno, conquistando il quarto successo consecutivo nella competizione.

Con questo risultato, i campioni d’Italia in carica restano virtualmente in terza posizione a -3 dall’Atalanta capolista e a -1 dal Napoli, dovendo però ancora recuperare la partita di Firenze interrotta per il malore di Bove. Situazione delicata per il Como di Fabregas, nel gruppo delle quindicesime con un vantaggio di una sola lunghezza sulla zona retrocessione.

Grande sorpresa nell’altro incontro di oggi, con il blitz esterno dell’Udinese a Firenze che rifila alla Fiorentina il secondo ko di seguito in Serie A. I friulani si sono imposti in rimonta per 2-1 con le reti di Lucca e Thauvin, che hanno ribaltato la situazione dopo il gol iniziale di Kean su calcio di rigore. Pesante passo falso dei viola, che restano comunque in scia alla zona Champions.