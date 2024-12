Calcio femminile, Mondiali 2027 in Brasile: definiti i pass per ogni Continente

I Mondiali 2027 di calcio femminile si disputeranno in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio. L’ufficializzazione di date e sede è arrivata dalla FIFA nella giornata odierna, con la concomitante comunicazione dei posti a disposizione per ciascun Continente, garantendo una distribuzione equa tra le varie Federazioni zonali.

L’Europa sarà rappresentato da undici Nazionali, il Sudamerica avrà quattro squadre al via compreso il Brasile già ammesso in qualità di Paese ospitante, l’Asia godrà di sei posti diretti, mentre quattro a testa andranno ad Africa e Nord-Centro America, uno soltanto per l’Oceania. Gli ultimi tre pass a disposizione saranno assegnati attraverso un torneo di spareggio riservato a dieci formazioni.

La Spagna sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno ma dovrà comunque passare dalle qualificazioni, il Brasile punterà al colpaccio di fronte al proprio pubblico, altre pretendenti al trono sarà Inghilterra, Svezia, Francia, Germania. L’Italia punta a essere della partita dopo la poco edificante performance offerta nell’ultima edizione.