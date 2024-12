Calcio femminile, lunga sosta invernale per la Serie A. Il Campionato riprenderà a gennaio: gerarchie da riscrivere o consolidate?

Il “Pallone in rosa” saluta il 2024 e dà appuntamento a tutti per il week end dell’11-12 gennaio 2025, con la disputa del 14° turno del campionato. Si tirerà il fiato e si potrà fare il punto della situazione su quanto è accaduto in Serie A. Quando mancano cinque turni al termine della prima fase del torneo nazionale, volta a definire coloro che si qualificheranno per la Poule Scudetto e la Poule Salvezza, la Juventus comanda le fila con 35 punti e un margine di vantaggio di 7 lunghezze nei confronti della Roma e dell’Inter e di nove nei confronti della Fiorentina.

Nell’ultima giornata del 2024, il netto successo della Vecchia Signora al Viola Park di Firenze ha garantito alle bianconere di chiudere l’anno da imbattute e di mantenere un margine di vantaggio confortante sulle immediate inseguitrici. La Juve continua a fare la differenza grazie all’ottimo equilibrio tra fase offensiva e difensiva: 38 gol fatti e 12 subìti. Non è un caso che in vetta alla classifica delle marcatrici vi siano Cristiana Girelli, top scorer con 8 gol, e Sofia Cantore con 7. Dati che certificano la consistenza della formazione di Max Canzi. In vista del 2025, il fatto di dover fare i conti solo con gli impegni nazionali, per l’eliminazione dalla Champions League, potrebbe essere un ulteriore vantaggio.

Alle spalle delle juventine, la Roma è stata in grado di riprendere il filo del discorso dopo un inizio di campionato balbettante. La formazione di Alessandro Spugna, out come la Juve dalla Champions League, dovrebbe essere la rivale più qualificata della Vecchia Signora, in considerazione del loro essere campionesse d’Italia in carica e della profondità del proprio roster.

Certo, non andrà assolutamente sottovalutata l’Inter di Gianpiero Piovani che per la prima volta nella sua storia (calcio femminile) ha ottenuto tre successi consecutivi senza subire reti tra le mura amiche, come il 3-0 contro il Sassuolo sta a dimostrare nell’ultimo turno. Non è un caso che la Beneamata possa vantare la miglior difesa della Serie A con 7 reti subìte in 13 match disputati. Vedremo come la Viola, nettamente sconfitta dalla Juventus nell’ultimo confronto menzionato, saprà reagire.

In tutto questo, da considerare l’ottimo percorso del Como allenato da Stefano Sottili, quinto nella graduatoria (in Poule Scudetto), che sta mettendo in vetrina il talento di Nadine Nischler (classe 2000), con 7 gol realizzati nella massima serie e un rendimento molto costante. Prove a risalire la china il Milan, attualmente sesto ed escluso dalla Poule Scudetto. Un riscontro che chiaramente non può soddisfare il Diavolo.