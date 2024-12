Calcio a 5 femminile: ltalia, contro la Spagna un importante doppio test amichevole

Dopo aver incantato nel Main Round e prima di dedicarsi all’Elite Round che metterà in palio uno dei pass di qualificazione ai primo storici Mondiali Femminili di Futsal nel 2025, la nazionale italiana femminile di calcio a 5 chiuderà il suo 2024 con un doppio test amichevole contro la Spagna.

Le partite, in programma domani 3 dicembre e dopodomani 4 dicembre al Pabellón Príncipe de Asturias di San Pedro Pinatar e al Pabellón Virgen del Pasico di Torre Pacheco (in entrambi i casi alle ore 19.00), porranno le azzurre due volte di fronte alle fortissime “Furie Rosse”, in un’occasione importante per capire a che punto sono del loro percorso Sara Boutimah e compagne.

Il team allenato da Francesca Salvatore è collaudato, ma sa che per salire ulteriormente di livello dovrà continuare a lavorare e sfruttare chance come questa per inspessire ulteriormente la sua identità e il suo profilo di gioco.

I precedenti parlano chiaro: la Spagna è la “criptonite” dell’Italia. Il bilancio vede in archivio 10 partite complessivamente giocate fra le due squadre: 9 vittorie iberiche e un solo pareggio strappato dall’Italia, esattamente un anno fa, in un’amichevole disputata a Scandicci (Firenze) e finita 2-2. Che sia arrivato il momento giusto per invertire la tendenza? A parlare sarà il campo. Di seguito l’elenco delle convocate e la composizione dello staff tecnico dell’Italia.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (Kick Off);

Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla)*, Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Bruna Borges (Kick Off), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Ludovica Coppari (Femminile Pescara), Rafaela Dal’Maz (Femminile Pescara), Gaby Vanelli (Femminile Pescara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto), Cecilia Barca (Lazio).

*esclusa dalla convocazione in data 26/11/2024, al suo posto convocata Federica Belli (Femminile Pescara)

Staff – Allenatrice: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Vice allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Video analista: Riccardo Manno; Medici: Giuseppe Maccauro e Pierluigi Martinelli; Fisioterapista: Alessandro Sferrella; Nutrizionista: Marco Rufolo.