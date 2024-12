Nel nostro nuovo OAFocus condotto da Alice Liverani, analizziamo con Michele Cassano il trionfo di Piergiorgio Bucci nella tappa di Madrid della FEI Jumping World Cup 2024-2025 e come questo successo si inserisca nel contesto di un’equitazione italiana in forte ascesa. Il percorso del salto ostacoli italiano ha preso una svolta importante dopo il risultato storico di Emanuele Camilli alle Olimpiadi di Parigi 2024 dando nuova visibilità al nostro paese nel panorama internazionale. Approfondiremo anche gli sviluppi del dressage, con l’Italia che sta lavorando con un programma a lungo termine, e le prospettive del completo per il 2025. Un’analisi completa dei successi e delle prospettive future!