Compagne di allenamento per tanti anni, avversarie leali in vasca in particolare nei 100 farfalla, esponenti di spicco a più riprese della Nazionale azzurra più vincente di sempre nel nuoto. Ilaria Bianchi e Costanza Cocconcelli raccontano la vigilia degli Assoluti, tra ricordi e propositi per il futuro che entrambe sperano sia a Singapore per i Mondiali di luglio/agosto