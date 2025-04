Questa sera avremo il piacere di ospitare Stefano Righini, Presidente della Maratona di Ravenna e figura di spicco nel mondo del running italiano, per affrontare un tema fondamentale: lo sviluppo del running in Italia e il suo prestigio internazionale. La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) infatti ha recentemente istituito un nuovo gruppo di lavoro dedicato alla corsa, con l’obiettivo di delineare strategie comuni per la crescita del movimento. Il team è composto da esperti del settore e organizzatori di eventi chiave, tra cui il presidente Stefano Mei, il consigliere federale con delega al running Matteo Redolfi, e altri esponenti come Nicola Bianco, Loredana Busacca, Ferruccio Demadonna, Laura Duchi, Nicola Ferrante, Pierluigi Grossi, Giancarlo Romiti, Maurizio Simonetti, Diego Viscusi e lo stesso Stefano Righini. Durante la costituzione del gruppo, Stefano Mei ha sottolineato l’importanza della corsa, non solo per il benessere delle persone, ma anche per il suo impatto economico e turistico. Gli eventi su strada attraggono migliaia di appassionati di ogni età, stimolando l’economia locale e valorizzando le aree ospitanti. È quindi essenziale continuare a promuovere questa disciplina e ampliarne la base di partecipanti. Una serata speciale, arricchita da tanti contenuti come sempre: Lorenzo Lotti tornerà con la sua pillola di #SEMPREDICORSA, poi il Dalla Pancia della Gara ci svelerà un racconto particolarmente curioso, e come sempre avremo una Copertina “certosina” curata da Danny Frisoni. Infine, le Scelte per voi, oltre ai numerosissimi lanci gara, perché continuano ad arrivare in redazione tantissimi video di Highlights di gare da tutta Italia e non solo, motivo di orgoglio per tutto il team. Siamo in onda tutti i mercoledì in diretta dalle ore 20.30 con l’atleta di turno tra i nomi di maggior rilievo del panorama nazionale, mentre tutti i venerdì dalle ore 21.00 l’ospite esperto e poi tanti racconti di gare e curiosità. Un appuntamento da non perdere per chi ama il running e vuole restare aggiornato sulle sue evoluzioni!