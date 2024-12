Bob: Johannes Lochner trionfa in gara-2 a Sigulda, settimo Patrick Baumgartner

È sempre Germania nella Coppa del Mondo di bob, ma questa volta viene fuori il nome di Johannes Lochner, abile a sorprendere per la prima volta in stagione il connazionale/rivale Francesco Friedrich.

In quel di Sigulda nel 2 arriva una gara dominata per il campione del mondo 2023: miglior crono in entrambe le run e tempo finale di 1:39.24 per battere il britannico Brad Hall, staccato di 21 centesimi.

Deve accontentarsi del terzo posto, dopo tre vittorie consecutive, Friedrich: il campione di tutto non trova il feeling giusto e si ferma a 30 centesimi dal vincitore. Quarto posto per il monegasco Boris Vain, quinto lo statunitense Frank Del Duca.

In casa Italia da sottolineare l’ottima performance di Patrick Baumgartner, settimo (era sesto dopo la prima run). Sedicesimo è invece Mattia Variola.