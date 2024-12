Bob, i convocati dell’Italia per Sigulda: Baumgartner/Mircea mettono nel mirino la top5

Da sabato 14 a domenica 15 dicembre Sigulda ospiterà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di bob 2024-2025. Sulla pista lettone è previsto un doppio appuntamento con il bob a due maschile, mentre a livello femminile andrà in scena una competizione di monobob (sabato 14) ed una di bob a due (domenica 15).

Il direttore tecnico della Nazionale italiana Maurizio Oioli ha convocato per l’occasione sei atleti: Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Mattia Variola, Riccardo Ragazzi, Eric Fantazzini e Fabio Batti. Fari puntati in chiave azzurra sul tandem Baumgartner/Mircea, capace di agguantare un convincente sesto posto in rimonta ad Altenberg sabato scorso.

L’equipaggio guidato da Baumgartner, nella prima tappa stagionale del circuito maggiore che si è disputata in Germania nell’ultimo weekend, aveva ottenuto anche una nona posizione nella gara di bob a quattro terminata dopo una sola run.